Санкт-Петербург находится под влиянием гребня антициклона, а это значит, что в ближайшие дни солнечная и сухая погода не покинет нас, даже по ночам становится всё теплее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 августа в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 22-24 градусов.

Это повышенная температура для 20 августа. Как показывают 57-летние наблюдения, чаще всего в этот день в Петербурге бывает от 11 до 22 градусов, облачно с прояснениями, без дождя. Самое холодное 20 августа зафиксировано в 1977 году, плюс 4, а самое тёплое – в 2006 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».