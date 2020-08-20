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20.08.2020 07:15
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Антициклон – друг молодёжи. В Петербурге дело идёт к жаре

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Богданчиков
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Богданчиков
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Богданчиков

Санкт-Петербург находится под влиянием гребня антициклона, а это значит, что в ближайшие дни солнечная и сухая погода не покинет нас, даже по ночам становится всё теплее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 августа в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 22-24 градусов.

Это повышенная температура для 20 августа. Как показывают 57-летние наблюдения, чаще всего в этот день в Петербурге бывает от 11 до 22 градусов, облачно с прояснениями, без дождя. Самое холодное 20 августа зафиксировано в 1977 году, плюс 4, а самое тёплое – в 2006 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».

Если сегодня ночью в городе было 11-13 градусов, в окрестностях местами до 8, то следующей ночью – уже 12-14, а в ночь на 22 августа – все 13-15. В дневные часы в пятницу и субботу синоптики обещают нам 23-25 градусов. И всё это – без дождя.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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