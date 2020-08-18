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18.08.2020 16:12
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Два уроженца юга России стали фигурантами дела после нападения на петербуржца, сделавшего им замечание на Дворцовой набережной

Полиция Центрального района 18 августа возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) после инцидента, произошедшего на Дворцовой набережной в ночь с воскресенья на понедельник. Двое уроженцев юга России мешали смотреть жителям и гостям Петербурга на разводку мостов, а на замечание среагировали ножом.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нападение 18-летнего петербуржца произошло после того, как он пытался возвать к совести 20-летнего Ислама и 21-летнего Арсена, которые задирали прохожих. Его несколько раз ударили руками, а потом всадили нож в ногу.

Прохожие вызвали ему скорую, а дебоширам полицию.

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Комментарии (1)

mangup
"решается вопрос" - это они котлету от опг "диаспора" взвешивают? Покушение на убийство это с отягчяющими обстоятельствами а не хулиганство.
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