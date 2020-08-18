Романтическая ночь и развод мостов закончились для петербуржца больницей. Он вступился за пешеходов, к которым приставала пара разгоряченных приезжих
Двое уроженцев юга России ответили кулаками и ножом на замечание 18-летнего петербуржца.
Как сообщает 18 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник около 03:30 на Дворцовой набережной. 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, разгоряченные алкогольными напитками, гуляли среди любителей наблюдать развод мостов, приставали к ним, на отвечающих обрушивались матом.
«Проходивший мимо 18-летний петербуржец Александр сделал молодым людям замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Парня увезли в больницу», — сообщает ведомство.
Наряд полиции на месте задержал напавших на парня мужчин и доставил их в отдел полиции для разбирательства. Пока в отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.