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18.08.2020 08:47
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Романтическая ночь и развод мостов закончились для петербуржца больницей. Он вступился за пешеходов, к которым приставала пара разгоряченных приезжих

Двое уроженцев юга России ответили кулаками и ножом на замечание 18-летнего петербуржца.

Как сообщает 18 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник около 03:30 на Дворцовой набережной. 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, разгоряченные алкогольными напитками, гуляли среди любителей наблюдать развод мостов, приставали к ним, на отвечающих обрушивались матом.

«Проходивший мимо 18-летний петербуржец Александр сделал молодым людям замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Парня увезли в больницу», — сообщает ведомство.

Наряд полиции на месте задержал напавших на парня мужчин и доставил их в отдел полиции для разбирательства. Пока в отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (11)

aaignat
Зассыхи менты, за стаканчик в кутузку, за нож в ногу нормального человека от чебурека- хулиганка
0k0
Мелкое хулиганство за нападение с ножом в центре городе. А чо, так можно было?
razdva.spb
Ножевое в ногу-мелкое хулиганство?
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