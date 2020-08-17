Во время протестов в Минске неизвестные якобы захватили грузовой автомобиль МАЗ и перекрыли им дорогу. Об этом 17 августа сообщили в Следственном комитете Белоруссии.



По версии следствия, водитель ехал вечером 10 августа для эвакуации неисправного троллейбуса. На углу проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, где протестующие уже сооружали баррикады, машину остановили.



«Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством. Один из них сел за руль грузового автомобиля, проехал на нем несколько метров и поставил его так, чтобы транспортное средство заблокировало несколько полос движения. Выходя из автомобиля, он вытер предметы, которых касался, тем самым пытаясь удалить свои отпечатки пальцев», — сообщили в СК Белоруссии. И опубликовали видео, которое подтверждает их слова.