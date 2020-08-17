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17.08.2020 18:46
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СК Белоруссии показал, как во время протестов в Минске неизвестные захватили МАЗ

Во время протестов в Минске неизвестные якобы захватили грузовой автомобиль МАЗ и перекрыли им дорогу. Об этом 17 августа сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

По версии следствия, водитель ехал вечером 10 августа для эвакуации неисправного троллейбуса. На углу проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, где протестующие уже сооружали баррикады, машину остановили.

«Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством. Один из них сел за руль грузового автомобиля, проехал на нем несколько метров и поставил его так, чтобы транспортное средство заблокировало несколько полос движения. Выходя из автомобиля, он вытер предметы, которых касался, тем самым пытаясь удалить свои отпечатки пальцев», — сообщили в СК Белоруссии. И опубликовали видео, которое подтверждает их слова.

Там уточнили, что уже задержан 28-летний житель Минской области, его признали подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. Мужчина заключен под стражу.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
Кто умеет водить!?)))) набрали похоже имбицилов по обьявлению
kоt-obormot
Дорога, а в дороге — МАЗ,
Который по уши увяз,
В кабине — тьма, напарник третий час молчит,
Хоть бы кричал, аж зло берёт:
Назад пятьсот,
пятьсот вперёд,
А он зубами "Танец с саблями" стучит!©
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