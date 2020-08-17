Личная инфляция россиян рекордно разошлась со статистикой Росстата

Личная инфляция россиян — показатель роста цен на товары и услуги — резко выросла и по итогам июля составила 1,36%, рассчитал холдинг «Ромир».
Как говорится в опубликованном 17 августа исследовании, показатель учитывает реально совершенные домохозяйствами покупки по реальным ценам, поэтому фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.
«В июле 2020 года разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата (0,35%. — Прим. ред.) принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — говорится в отчете.
Это связано с тем, что в июле 2020 года активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин.