В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения. МИД выражает протест

В МИД России вызвали на беседу временную поверенную в делах Нидерландов в РФ Баккер-Кюлинг. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ведомства.



«Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах. Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении российского МИДа.

