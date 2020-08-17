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17.08.2020 13:22
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В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения. МИД выражает протест

В МИД России вызвали на беседу временную поверенную в делах Нидерландов в РФ Баккер-Кюлинг. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах. Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении российского МИДа.

Никаких подробностей инцидента дипломаты не привели. Но подчеркнули, что это усложняет «и без того непростые двусторонние отношения».

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Комментарии (15)

Brit
Все посольства МИДа - шпионские резидентуры.
Бараддур Назгуленко
Отличные сегодня комментарии. Это уже даже не смешно.
Вообще не понятно, кто у кого??? В машине атташе России нашли и наш же МИД выразил протест....???
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