Водитель расстрелял укладывавших асфальт рабочих в Москве за царапину на машине
В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по дорожным рабочим. Один из них погиб, второй был ранен.
Как сообщает 17 августа пресс-служба следственного комитета столицы, поздним вечером 16 августа около жилого дома по улице Академика Анохина произошел конфликт между мужчиной и дорожными рабочими, которые укладывали асфальт на придворовой территории. В ходе ссоры тот выстрелил в дорожников не менее 5 раз.
В результате один из рабочих от полученных ранений скончался на месте, а второго доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по трем статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Причиной стрельбы, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стало небольшое ДТП. Во время дорожных работ трактор задел один из автомобилей, после чего хозяин машины достал пистолет и начал стрелять по рабочим.