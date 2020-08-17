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17.08.2020 12:34
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Водитель расстрелял укладывавших асфальт рабочих в Москве за царапину на машине

В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по дорожным рабочим. Один из них погиб, второй был ранен.

Как сообщает 17 августа пресс-служба следственного комитета столицы, поздним вечером 16 августа около жилого дома по улице Академика Анохина произошел конфликт между мужчиной и дорожными рабочими, которые укладывали асфальт на придворовой территории. В ходе ссоры тот выстрелил в дорожников не менее 5 раз.

В результате один из рабочих от полученных ранений скончался на месте, а второго доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по трем статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной стрельбы, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стало небольшое ДТП. Во время дорожных работ трактор задел один из автомобилей, после чего хозяин машины достал пистолет и начал стрелять по рабочим.

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Комментарии (4)

PROM
из наградного стрелял? если по делу, то скорее всего сделал замечание и был послан... потом конфликт
SanNik
Интересно, мне одному кажется, что виновник - сотрудник какой либо силовой структуры, почувствовавший безграничную власть после обнуления Путина - полиция, росгвардия, ФСБ?
Убить за царапину может только тот, кто знает, что режим будет его покрывать в любом случае - и из-за жизни какого то узбека никто не будет наказывать "заслуженного бойца режима".
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