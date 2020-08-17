Водитель расстрелял укладывавших асфальт рабочих в Москве за царапину на машине

В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по дорожным рабочим. Один из них погиб, второй был ранен.



Как сообщает 17 августа пресс-служба следственного комитета столицы, поздним вечером 16 августа около жилого дома по улице Академика Анохина произошел конфликт между мужчиной и дорожными рабочими, которые укладывали асфальт на придворовой территории. В ходе ссоры тот выстрелил в дорожников не менее 5 раз.

В результате один из рабочих от полученных ранений скончался на месте, а второго доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по трем статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).