Выброшенная с балкона в Шушарах женщина получила протокол. После её полёта задержаны трое
Три человека дают объяснения после того, как женщина отправилась в полёт с балкона высотки в Пушкинском районе Петербурга. Вопросы задают не только о решении спора методом сбрасывания с высоты, но и об окольных путях попадания в Россию.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 августа, пока 28-летняя женщина, которую накануне ночью снимали с козырька многоэтажки на Вишерской, 24, приходит в себя в больнице, полицейские задержали троих. Это мужчины 20, 27 и 32 лет. Один из них иностранец, которому на территории России не рады.
«В отношении мужчины было принято решение о запрете въезда на территорию РФ, а он поменял фамилию и имя и по новому паспорту въехал в страну», - уточняют в главке.
Хитрость иностранца квалифицировали по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России. Аналогичный протокол получила пострадавшая.
По версии следствия, в ночь на 16 августа женщину во время ссоры оттащили на общий балкон третьего этажа, откуда и спихнули. Её госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён.