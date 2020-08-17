Выброшенная с балкона в Шушарах женщина получила протокол. После её полёта задержаны трое

Три человека дают объяснения после того, как женщина отправилась в полёт с балкона высотки в Пушкинском районе Петербурга. Вопросы задают не только о решении спора методом сбрасывания с высоты, но и об окольных путях попадания в Россию.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 августа, пока 28-летняя женщина, которую накануне ночью снимали с козырька многоэтажки на Вишерской, 24, приходит в себя в больнице, полицейские задержали троих. Это мужчины 20, 27 и 32 лет. Один из них иностранец, которому на территории России не рады.

