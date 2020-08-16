Горожане сообщили о выпавшей из окна женщине. Задержаны двое подозреваемых

«Мужчина выкинул из окна женщину», — после такого сообщения поздним вечером накануне на Вишерскую улицу в Шушарах приехали полицейские. На козырьке дома №24 обнаружили лежащую девушку, у неё была повреждена нога.



Как 16 августа стало известно «Фонтанке», в причастности к произошедшему подозреваются мужчины 20 и 27 лет. Оба задержаны, им придётся изложить свою версию событий.

Женщину передали врачам, её жизни ничего не угрожает. Как рассказали правоохранителям очевидцы, она упала с высоты третьего этажа.