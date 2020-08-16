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16.08.2020 12:55
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Горожане сообщили о выпавшей из окна женщине. Задержаны двое подозреваемых

«Мужчина выкинул из окна женщину», — после такого сообщения поздним вечером накануне на Вишерскую улицу в Шушарах приехали полицейские. На козырьке дома №24 обнаружили лежащую девушку, у неё была повреждена нога.

Как 16 августа стало известно «Фонтанке», в причастности к произошедшему подозреваются мужчины 20 и 27 лет. Оба задержаны, им придётся изложить свою версию событий.

Женщину передали врачам, её жизни ничего не угрожает. Как рассказали правоохранителям очевидцы, она упала с высоты третьего этажа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

PROM
всякое бывает, видать у дамы перебор с алкоголем
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