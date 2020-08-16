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16.08.2020 15:37
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МВД Белоруссии пообещало разобраться с насилием на акциях протеста, «когда всё утихнет»

Министерство внутренних дел не оставит без внимания случаи физического насилия в отношении демонстрантов, однако сначала протестные акции должны прекратиться. Об этом 16 августа заявил глава МВД республики Юрий Караев.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — приводит слова Караева «БелТА».

Агентство отмечает, что случаи будут рассматриваться позже, чтобы «не деморализовать милицию».

Караев заверил, что пострадавшим во время задержаний оказывается необходимая медицинская помощь. «Они должны находиться в нормальных условиях, — отметил он. — Я уже сказал, что сожалею об избитых и беру на себя ответственность».

Во время протестов в Белоруссии было задержано 6,7 тысяч человек, часть отпустили. Погибшего жителя Гомеля сегодня проводили в последний путь.

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Комментарии (3)

TiK
Все как у нас - двух дурачков уволят, остальные гопники на службе останутся...
Печенеги и половцы
Как они могут сами с собой разобраться? Сами себя выпороть? С вами и так разберутся, но уже без вас
efela
Когда все утихнет, суды будут уже с МВД разбираться.
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