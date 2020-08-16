МВД Белоруссии пообещало разобраться с насилием на акциях протеста, «когда всё утихнет»

Министерство внутренних дел не оставит без внимания случаи физического насилия в отношении демонстрантов, однако сначала протестные акции должны прекратиться. Об этом 16 августа заявил глава МВД республики Юрий Караев.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — приводит слова Караева «БелТА».



Агентство отмечает, что случаи будут рассматриваться позже, чтобы «не деморализовать милицию».

Караев заверил, что пострадавшим во время задержаний оказывается необходимая медицинская помощь. «Они должны находиться в нормальных условиях, — отметил он. — Я уже сказал, что сожалею об избитых и беру на себя ответственность».