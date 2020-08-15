Голубой «Матиз» оказался на крыше посреди парковки в торговом центе «Мега Дыбенко». Перевёрнутая машина заняла весь проезд, рядом стоит «Шевроле» с повреждённым капотом.



Обсуждение того, как «Матиз» мог встать на крышу после столь несильного столкновения, развернулось в комментариях к посту с фотографиями с места событий. Снимки днём 15 августа появились в группе «ДТП и ЧП».