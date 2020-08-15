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15.08.2020 13:56
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«Наелся и спит». Горожане гадают, как «Матиз» оказался на крыше в паркинге «Меги Дыбенко»

Голубой «Матиз» оказался на крыше посреди парковки в торговом центе «Мега Дыбенко». Перевёрнутая машина заняла весь проезд, рядом стоит «Шевроле» с повреждённым капотом.

Обсуждение того, как «Матиз» мог встать на крышу после столь несильного столкновения, развернулось в комментариях к посту с фотографиями с места событий. Снимки днём 15 августа появились в группе «ДТП и ЧП».

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

«Наелся и спит», «напугали, притворился мёртвым», «просит пузико почесать», — соревнуются в оригинальности автолюбители. Некоторые предположили, что дело в том, что «Матиз» просто слишком маленький и лёгкий.

Судя по снимкам, водители и пассажиры ждут службы, чтобы зафиксировать произошедшее. Самостоятельно поставить машину на колёса будет проблематично.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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Комментарии (1)

_Igor_
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