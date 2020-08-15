В Петербурге задержали грузчика «Пятёрочки». Чужую карточку он использовал, чтобы скорее найти любовь

Грузчик одной из «Пятёрочек» в Приморском районе Петербурга задержан по подозрению в краже. Увидев на кассе банковскую карточку, которую в мае забыл один из посетителей, он взял её себе и оплатил премиальную подписку на приложение для знакомств Badoo.



Как 15 августа сообщает ГУ МВД по городу, мужчину искали с 20 мая и пришли к нему накануне. Чтобы без ограничений смотреть профили тех, кто нравится, и общаться с самыми популярными пользователями, 23-летний мужчина списал с карточки 70-летнего пенсионера 6 599 рублей.

