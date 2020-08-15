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15.08.2020 11:35
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В Петербурге задержали грузчика «Пятёрочки». Чужую карточку он использовал, чтобы скорее найти любовь

Грузчик одной из «Пятёрочек» в Приморском районе Петербурга задержан по подозрению в краже. Увидев на кассе банковскую карточку, которую в мае забыл один из посетителей, он взял её себе и оплатил премиальную подписку на приложение для знакомств Badoo.

Как 15 августа сообщает ГУ МВД по городу, мужчину искали с 20 мая и пришли к нему накануне. Чтобы без ограничений смотреть профили тех, кто нравится, и общаться с самыми популярными пользователями, 23-летний мужчина списал с карточки 70-летнего пенсионера 6 599 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, подозреваемый получил подписку о невыезде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

pila_grigoryeva
джумшут хотел любви
как и миллионы его соплеменников которые понаехали по приглашению путиненко в Россию
local_5e4d8cf621bfb
Кто там?-Пришли к вам поближе познакомиться.)))
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