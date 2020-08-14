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14.08.2020 15:23
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В российских школах запретили массовые мероприятия до конца года

Массовые мероприятия в школах России будут запрещены из-за коронавируса до января следующего года.

«До первого января не будет массовых мероприятий, <...> но определенные корректировки будут», — заявил 14 августа министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, первое сентября остается большим праздником, поэтому будет «очный, нормальный формат». «Линейки пройдут, понятно, что с учетом требования Роспотребнадзора», — сообщил Кравцов.

В Рособрнадзоре заверили, что перехода на дистанционное образование в российских школах не планируется.

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