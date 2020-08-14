ГСУ МВД по Петербургу и области возбудило уголовное дело по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») в отношении 35-летнего охранника супермаркета. 14 августа к нему на Лиговский проспект пришли сотрудники Центра «Э» с обыском.

Как стало известно «Фонтанке», следствие обладает точным знанием о том, что десять лет назад мужчина, уроженец Дагестана, познакомился на тот момент с 18-летней жительницей Астраханской области. Молодые люди поддерживали дружеские отношения, а в 2014 году девушка отправилась через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенному на территории РФ ИГИЛу. В 2018 году полиция Астраханской области возбудила в отношении женщины уголовное дело за участие в незаконном бандформировании, а в 2019 году её объявили в международный розыск.

Все это время мужчина, который переехал в Петербург, где устроился охранником в один из магазинов известной сети, поддерживал через мессенджер связь со знакомой. Она рассказывала ему, что вместе с парнем уехала в ИГИЛ, где он воевал, а она вела хозяйство. А в 2019 году, после того как её гражданский муж был убит во время одной из антитеррористических операций, попала в лагерь для военнопленных на северо-востоке Сирии. Сейчас она также находится в аналогичном лагере и возвращаться в Россию боится из-за возможных преследований.



Мужчина, имея эту информацию, уверены в полиции, должен был сообщить о планах подруги, но не сделал этого.



Утром в пятницу сотрудники Центра «Э» зашли к нему в квартиру, где изъяли электронные носители, а также нашли холодное оружие, литературу и несколько свертков с подозрительными веществами, которые были направлены на экспертизу.



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Наказание по инкриминируемой ему статье составляет до года лишения свободы.

