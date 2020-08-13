FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 19:26
3
Печать

В Белоруссии на неопределенный срок перенесли все футбольные матчи. О массовых протестах после выборов не упоминается

Белорусская федерация футбола 13 августа сообщила о переносе ближайших матчей чемпионата страны по причине «форс-мажорных обстоятельств».

Сообщается, что перенесены матчи «Динамо» (Минск) — «Смолевичи» и «Минск» — «Неман», а также игры Кубка страны «Нафтан» — «Городея» и «Гомель — «Шахтер». Также отложены матчи первой и второй лиги.

Все игры перенесены на неопределенный срок. Даты их проведения станут известны позднее.

Напомним, после выборов президента страны 9 августа, победителем которых назван Александр Лукашенко, в стране не прекращаются массовые акции протеста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Piter Pen
Вводите ограничения на все массовые мероприятия и масочный режим в связи с ковид19 :-)
260642011
А почему не закрыли консерватории, музеи, театры? Потому что футбол - это для отморозков, дегенератов и дебилов. Футбол их притягивает, как магнит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний