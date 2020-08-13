В Белоруссии на неопределенный срок перенесли все футбольные матчи. О массовых протестах после выборов не упоминается

Белорусская федерация футбола 13 августа сообщила о переносе ближайших матчей чемпионата страны по причине «форс-мажорных обстоятельств».

Сообщается, что перенесены матчи «Динамо» (Минск) — «Смолевичи» и «Минск» — «Неман», а также игры Кубка страны «Нафтан» — «Городея» и «Гомель — «Шахтер». Также отложены матчи первой и второй лиги.

Все игры перенесены на неопределенный срок. Даты их проведения станут известны позднее.

Напомним, после выборов президента страны 9 августа, победителем которых назван Александр Лукашенко, в стране не прекращаются массовые акции протеста.