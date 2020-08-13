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13.08.2020 18:24
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Оформление недвижимости придется отложить. Росреестр переходит на новое ПО

Регистрация сделок с недвижимостью может быть приостановлена с 19 по 28 августа, рассказали «Фонтанке» в четверг, 13 августа, в пресс-службе нотариальной палаты Петербурга.

«Нотариусы все в одинаковом положении, мы всех предупредили, что такие новшества и приходится ждать, — рассказали в пресс-службе ведомства. — 26 августа Росреестр будет переведен на новую информационную систему. С 19 по 28 августа документы не принимаются».

Как сообщают читатели «Фонтанки», Росреестр переходит на новую версию ФГИС ЕГРН постепенно во всех регионах страны. В Крыму, например, услуги Росреестра будут недоступны с 7 по 20 сентября.

«В настоящий момент совместно с представителями застройщиков, банковским сообществом, МФЦ и органами исполнительной власти регионов ведется работа по совершенствованию формата взаимодействия в целях повышения качества предоставления услуг клиентам, в том числе выработке обновленных регламентов взаимодействия в рамках электронных систем в связи с переходом регионов на промышленную эксплуатацию ФГИС ЕГРН», — говорится на сайте Росреестра.

Дозвониться до ведомства к моменту публикации у корреспондента «Фонтанки» не получилось. В Санкт-Петербурге по телефону МФЦ, по которому можно осуществить предварительную запись на прием, тоже никто не ответил: после примерно 10 минут работы автоответчика связь прерывается. Зато доброжелательный робот сообщил: «Запись по услугам Росреестра уже завершена».

Петербургские МФЦ возобновили работу в обычном режиме с 3 августа. Сейчас без предварительной записи можно получить 367 услуг, но только не услуги Росреестра. Чтобы оформить собственность на квартиру или земельный участок, до недавнего времени нужно было записаться по телефону МФЦ, причем на две недели вперед. Видимо, теперь ждать придется до конца августа.

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Комментарии (3)

teodor
Каменный век цифровизации
Где можно ознакомится с официальным документом об этом. Где описаны сроки для регионов?
michailPotapov
Звоню уже неделю в МФЦ не дозвонится! Не дают талонов очереди в росреестр. Бардак
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