Оформление недвижимости придется отложить. Росреестр переходит на новое ПО

Регистрация сделок с недвижимостью может быть приостановлена с 19 по 28 августа, рассказали «Фонтанке» в четверг, 13 августа, в пресс-службе нотариальной палаты Петербурга.



«Нотариусы все в одинаковом положении, мы всех предупредили, что такие новшества и приходится ждать, — рассказали в пресс-службе ведомства. — 26 августа Росреестр будет переведен на новую информационную систему. С 19 по 28 августа документы не принимаются».

Как сообщают читатели «Фонтанки», Росреестр переходит на новую версию ФГИС ЕГРН постепенно во всех регионах страны. В Крыму, например, услуги Росреестра будут недоступны с 7 по 20 сентября.