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13.08.2020 17:05
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Казахстан начнёт снимать коронавирусные ограничения с понедельника

Правительство Казахстана решило постепенно снимать ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, они начнут смягчаться с 17 августа.

«Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа», — говорится в сообщении.

С ближайшего понедельника во всех регионах Казахстана возобновят работу ТРЦ, магазины, бутики, салоны красоты, спортзалы при заполняемости помещений до 30%. Вновь заработают дежурные группы в детских садах (не более 15 человек). аттракционы на свежем воздухе, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (не более 5 человек в помещении по записи). Наконец, разрешается присутствие на рабочих местах до 20% персонала в офисных помещениях.

С 17 августа в Казахстане также восстанавливается в полном объеме работа общественного транспорта при его регулярной дезинфекции и проветривании, а также групповые спортивные занятия (не более 5 человек) и тренировки спортивных клубов (не более 30 человек)

Сохраняется запрет на массовые мероприятия, работу баров и клубов, музеев, кинотеатров, выставок, фуд-кортов, религиозных объектов и бассейнов. Сохраняется обязательное ношение масок в людных местах.

Жесткий карантин и режим ЧП вновь ввели в Казахстане в начале июля, так как после снятия ограничений с 11 мая количество выявленных случаев нового коронавируса увеличилось в 7 раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 13 августа в Казахстане зафиксировано 101 372 подтвержденных случая коронавируса, из них 1269 летальных. 76 756 человек вылечились.

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Комментарии (1)

sektor7
И поехали узбеки в Самарскую область ))
Там граница рядом
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