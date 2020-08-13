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13.08.2020 01:06
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Минобороны показало, как под Петербургом солдаты тренировались с «Искандером»

Ракетная бригада ЗВО прошла 50 километров маршем, а в конечной точке на Лужском полигоне их ждали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Закончили электронными пусками.

О прошедших учениях «Фонтанке» 13 августа сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Проверяли боевую готовность и сперва отправили около 300 военнослужащих маршем на полигон под Лугой в Ленинградской области.

«Прибыв в указанный район, ракетчики отработали нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники», - рассказали в ЗВО и предоставили видео, на котором запечатлена часть учений.

пресс-служба ЗВО

По их окончанию расчеты «Искандеров» «осуществили электронные пуски», тренировались в разное время суток, стоя на позициях или во время марша.

В расписание учений также вошла тренировка навыков разведчиков, искали врагов как в воздухе, так и на земле. Солдаты учились отражать нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживать и эвакуировать условно подбитую технику.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

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Комментарии (2)

Brit
Крепостным солдатам с окладом в 2086 рублей в месяц доверили управлять техникой стоимостью в миллиард рублей.
hal9000
Блин 4 минуты впустую.. ждал хоть бы раз шандарахнули..а потом они из красной армии придут в баре будут говорить-да я тополя пускал..а ты лох ушастый со своими фьчерсами..а сами гром гром прием прием по старинному телефону как сталин черчелю звонил..
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