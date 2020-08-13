Минобороны показало, как под Петербургом солдаты тренировались с «Искандером»
Ракетная бригада ЗВО прошла 50 километров маршем, а в конечной точке на Лужском полигоне их ждали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Закончили электронными пусками.
О прошедших учениях «Фонтанке» 13 августа сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Проверяли боевую готовность и сперва отправили около 300 военнослужащих маршем на полигон под Лугой в Ленинградской области.
«Прибыв в указанный район, ракетчики отработали нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники», - рассказали в ЗВО и предоставили видео, на котором запечатлена часть учений.
пресс-служба ЗВО
По их окончанию расчеты «Искандеров» «осуществили электронные пуски», тренировались в разное время суток, стоя на позициях или во время марша.
В расписание учений также вошла тренировка навыков разведчиков, искали врагов как в воздухе, так и на земле. Солдаты учились отражать нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживать и эвакуировать условно подбитую технику.
Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.