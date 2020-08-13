Ракетная бригада ЗВО прошла 50 километров маршем, а в конечной точке на Лужском полигоне их ждали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Закончили электронными пусками.



О прошедших учениях «Фонтанке» 13 августа сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Проверяли боевую готовность и сперва отправили около 300 военнослужащих маршем на полигон под Лугой в Ленинградской области.



«Прибыв в указанный район, ракетчики отработали нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники», - рассказали в ЗВО и предоставили видео, на котором запечатлена часть учений.