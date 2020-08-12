После двух недель мытья из тазиков на Васильевском продолжают ждать горячую воду. Трубы испытали, теперь чинят
Жители Васильевского острова в Петербурге обрывают телефоны коммунальщиков, так и не дождавшись горячей воды. После двух недель испытаний и холодного душа в кранах потеплело не у всех.
На пещерные условия читатели пожаловались «Фонтанке» 12 августа. Горячую воду ждали накануне — по графику вернуть её готовились в десять утра. На Детской улице и Морской набережной в среду продолжают закаляться.
«Энергетики не могут ответить на вопрос, когда мы сможем перестать мыться из кастрюлек. Это бесит — потому что работы от Морской набережной до улицы Кораблестроителей начались, как вы правильно догадались, ближе к концу срока отключения», — возмущаются читатели.
«Мичманская, 4, — все немытые сидят до сих пор», — жалуются в комментариях в группе «Живём на Васильевском» и добавляют проблемные адреса: Шевченко, 17, Морская набережная, 15, 19, 33. Тут же радуются те, кому воду вернули в срок, и жители Наличной, 44, у которых в кранах потеплело к четырём вечера. «1-я линия тоже без воды... По телефону не отвечают…» — сетуют соседи.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщают, что в усиленном режиме чинят дефекты, выявленные в ходе испытаний. Потребителей подключают постепенно, управляющим компаниям ежедневно направляют обновлённые данные для подачи горячей воды «по одному из трубопроводов, где это технически возможно».
«Стоит отметить, что не исключено отсутствие горячего водоснабжения некоторых зданий, так как в них применяется закрытая схема теплоснабжения, в которой циркулирующая вода используется только для обогрева и не забирается из трубопровода для обеспечения горячего водоснабжения. Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию», — предупреждают в пресс-службе. Тех, кто до сих пор вынужден пользоваться тазиками, просят сообщить об этом в компанию.