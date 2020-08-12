После двух недель мытья из тазиков на Васильевском продолжают ждать горячую воду. Трубы испытали, теперь чинят

Жители Васильевского острова в Петербурге обрывают телефоны коммунальщиков, так и не дождавшись горячей воды. После двух недель испытаний и холодного душа в кранах потеплело не у всех.



На пещерные условия читатели пожаловались «Фонтанке» 12 августа. Горячую воду ждали накануне — по графику вернуть её готовились в десять утра. На Детской улице и Морской набережной в среду продолжают закаляться.



«Энергетики не могут ответить на вопрос, когда мы сможем перестать мыться из кастрюлек. Это бесит — потому что работы от Морской набережной до улицы Кораблестроителей начались, как вы правильно догадались, ближе к концу срока отключения», — возмущаются читатели.

