Ефремов перенёс инсульт. Его положение в Боткинской больнице интригует
Врачи подтвердили инсульт у актёра Михаила Ефремова, накануне госпитализированного с собственного судебного процесса. Об этом 12 августа сообщает адвокат Эльман Пашаев, пишет РИА Новости.
По словам Пашаева, его подзащитный сейчас находится в состоянии средней тяжести, им занимаются врачи столичной Боткинской больницы. Корреспонденты ТАСС поинтересовались в контактном центре состоянием заболевшего, но в базах Боткинской пациента по имени Михаил Ефремов не нашли.
«Данного пациента у нас нет», — заверил оператор медучреждения.
Адвокат Пашаев утверждает, что актёра лечат в Боткинской. В этом он уверял журналистов во время попытки попасть в палату к Ефремову, в которой ещё не был.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. 11 августа во время очередного заседания Ефремова увезли в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.