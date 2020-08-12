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12.08.2020 14:48
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Ефремов перенёс инсульт. Его положение в Боткинской больнице интригует

Врачи подтвердили инсульт у актёра Михаила Ефремова, накануне госпитализированного с собственного судебного процесса. Об этом 12 августа сообщает адвокат Эльман Пашаев, пишет РИА Новости.

По словам Пашаева, его подзащитный сейчас находится в состоянии средней тяжести, им занимаются врачи столичной Боткинской больницы. Корреспонденты ТАСС поинтересовались в контактном центре состоянием заболевшего, но в базах Боткинской пациента по имени Михаил Ефремов не нашли.

«Данного пациента у нас нет», — заверил оператор медучреждения.

Адвокат Пашаев утверждает, что актёра лечат в Боткинской. В этом он уверял журналистов во время попытки попасть в палату к Ефремову, в которой ещё не был.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. 11 августа во время очередного заседания Ефремова увезли в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.

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Комментарии (4)

Nafanka
"Корнет! Вы... - женщина?!" (с) )))
"Так пграв я иль не пграв?!" (с) )))
Михаил Петров-Водкин
Переоделся в женскую одежду медсестры и бежал в Лондон.
syshsun
Та нет его в больнице,в ближайших разливухах посмотрите.
А там за него проплаченная "массовка" лежит.Видимо,по инерции,свои данные ляпнул.
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