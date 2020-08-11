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11.08.2020 22:40
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Акция у консульства

«Одно решение от Минска до Хабаровска». В Петербурге у посольства зажглась сотня фонариков в знак солидарности с Белоруссией

В Петербурге вечером 11 августа у отделения посольства Белоруссии состоялась акция в поддержку протестующих граждан этой страны, передает корреспондент «Фонтанки». В мероприятии приняли участие около сотни человек и проезжающие мимо автомобили, которые сигналили в знак поддержки. Собравшиеся отвечали им аплодисментами.

Пешеходную часть от проезжей отделили заграждениями, участники растянулись вдоль здания. Акция прошла без задержаний, если не считать двух нетрезвого вида мужчин на противоположной стороне улицы Бонч-Бруевича. Их посадили в автомобиль полиции под хлопки участников акции.

За полчаса до начала акции всем желающим раздавали наклейки с бело-красным флагом Белоруссии до 1995 года. Одну себе попросил и сотрудник полиции. С этим флагом на плечах пришли и некоторые горожане. Сотрудники правоохранительных органов только наблюдали за соблюдением порядка и переписывали данные участников акции, которые вставали в одиночные пикеты.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На плакатах пестрели лозунги: «Диктаторам нет, революции — да!», «Lukashenko stop killing people», “В этом мире того, что хотелось бы нам, нет! Мы верим, что в силах его изменить. Да!», «Прекратите калечить и убивать людей!», «Беларусь, россияне с вами!», «Нет репрессиям в Беларуси! Даешь власть рабочим!», «Беларусь, выходи! Питер с тобой», «Красным тапком по таракану».

«[Я здесь], чтобы поддержать белорусских рабочих, которые сегодня находятся в ситуации, когда они могут изменить общественно-политическую ситуацию в стране и отвоевать права, которые у них отбирают последние десятилетия. Наверное, можно это назвать чем-то вроде околополитической революции», - прокомментировал один из участников, представитель движения «Марксистская тенденция» Антон Черепов.

«Лукашенко уже очень много лет находится у власти, он вверг свой народ в нищету, разводит политические репрессии, белорусы недовольны, и я всячески их поддерживаю», - сказала главный редактор Allleft.ru Алла Войская.

Многие принесли с собой цветы и свечи — их клали к стихийному мемориалу, возникшему у отделения посольства после того, как стало известно о гибели во время протестов в Минске человека. Мемориал пополнило изображение президента Белоруссии Александра Лукашенко с окровавленными руками и листок с надписью: «Можно свечку оставить там, где похоронили мой голос?».

«Белоруссия, мы с тобой», выкрикнул и проезжающий мимо велосипедист. Ему, как и сигналящим автомобилям, ответили аплодисментами. Кроме того, на мероприятии проводили открытый опрос о голосовании на президентских выборах.

Позднее участники в солидарность с гражданами Белоруссии подняли вверх смартфоны с включенными фонариками.

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Комментарии (2)

260671581
Эра семидесятилетних правителей завершается. Беларусь нуждается в новых людях и новой политике.

Александр Лукашенко. 65 лет, 25 из которых — президент Белоруссии
gencon
21 век, а РФ и РБ в 17-м застряли......к чему тогда фальсификации выборов, если итог один для жуликов, дело времени
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