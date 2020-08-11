В Приморском районе выезд с парковки преградила коза. Среди высоток она растерялась и запаниковала
На заблудившееся животное обратили внимание жители Приморского района Петербурга. Видеозапись с ним опубликована в группе во «ВКонтакте» днём 11 августа.
«Во саду ли, в огороде козочка гуляла… Но не во саду и не в огороде, а в ЖК «Граффити» в Каменке была замечена белая коза», — написал автор видео, отметив, что, возможно, это козёл.
На опубликованных кадрах видно, что животное мечется у выезда с автомобильной парковки, преграждая путь покидающим её территорию машинам. Откуда парнокопытное пришло и есть ли у него хозяева — неизвестно.
Это уже второй случай с рогатым в Приморском районе Петербурга за последние несколько недель. Ранее козёл был замечен жителями в районе Шуваловского карьера. Местные предположили, что животное могло убежать из деревни Большая Каменка.