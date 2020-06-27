Местный житель во время прогулки вдоль строительного забора в Приморском районе Петербурга в районе Шуваловского карьера 27 июня встретил потерявшуюся козу. Об этом мужчина рассказал в соцсетях.
«Хозяева, наверное, уже сбились с ног в поисках. Козочка явно в шоке», - написал автор фото. Он предположил, что рогатая убежала из деревни Большая Каменка.
Вернулась ли коза домой, пока неизвестно. Ранее «Фонтанка» писала, как жители Подмосковья ловили потерявшуюся обезьяну. Экзотического зверя вернули хозяину спустя два дня.