Местный житель во время прогулки вдоль строительного забора в Приморском районе Петербурга в районе Шуваловского карьера 27 июня встретил потерявшуюся козу. Об этом мужчина рассказал в соцсетях.



«Хозяева, наверное, уже сбились с ног в поисках. Козочка явно в шоке», - написал автор фото. Он предположил, что рогатая убежала из деревни Большая Каменка.