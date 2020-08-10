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10.08.2020 22:10
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Жители Петербурга вышли на акцию солидарности с протестующими в Белоруссии. К посольству идут с цветами и свечами

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Акция солидарности с протестующими в Белоруссии проходит в Петербурге вечером 10 августа. Полицие горожанам не мешает, но к гвоздикам и свечам добавили ограждения.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», цветы к зданию на Бонч-Бруевича начали нести около семи часов вечера. За первый час поток желающих как будто иссяк, однако вскоре потянулся с новой силой. Ближе к девяти вдоль здания вытянулась очередь более чем из ста человек, люди стоят с зажженными фонариками телефонов.

Посольство огорожено от проезжей части забором, но проход к нему не перекрыт. За горожанами наблюдают несколько полицейских, рядом припаркованы служебные автомобили.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Вспыхнувшие протесты не утихают второй день. В Минске продолжаются столкновения с полицией и массовые задержания. Очевидцы сообщают о взрывах. О том, как в соседней стране выбирали президента, «Фонтанке» рассказал петербуржец, который накануне застал ночные бои с ОМОНом в белорусской столице.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

Дмитрий Калинин
Как свидетельствуют фотографии солидарных, каждый из пришедших жителей Санкт-Петербурга достал из сундука припасенную на всякий случай вышиванку и накинул на плечи бело-красный флаг
260865121
Не густо пртестующих, прямо скажем....
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Желаю Вам огрести дубиной, и что б вас обокрали. Заслужили.
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