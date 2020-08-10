Акция солидарности с протестующими в Белоруссии проходит в Петербурге вечером 10 августа. Полицие горожанам не мешает, но к гвоздикам и свечам добавили ограждения.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», цветы к зданию на Бонч-Бруевича начали нести около семи часов вечера. За первый час поток желающих как будто иссяк, однако вскоре потянулся с новой силой. Ближе к девяти вдоль здания вытянулась очередь более чем из ста человек, люди стоят с зажженными фонариками телефонов.

Посольство огорожено от проезжей части забором, но проход к нему не перекрыт. За горожанами наблюдают несколько полицейских, рядом припаркованы служебные автомобили.