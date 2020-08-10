Фото: EPA/Yauhen Yerchak/ТАСС

В день голосования, 9 августа, в Минске отключили все мессенджеры, «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Ютьюб». Поэтапное отключение началось в районе 9 утра, но наглухо отключить смогли часам к 13-14. В центре Минска гуляло много людей, с детьми. Не все верили, что этот блэкаут связан именно с выборами, в основном думали на временный сбой. День прошёл мирно, нигде не было никаких выступлений или митингов. Оно и понятно, - белорусская власть ещё с весны словом и делом доказала решимость задавить любой протест. Любой. Это и волновало людей на улицах более всего. Шёпотом назывались цифры победы Лукашенко: 65-70-72 процента.



В его «победе» не сомневался никто. Так же никто из собеседников не выражал сомнения, каким образом будет достигнута эта победа. Люди, узнавая во мне гостя из Санкт-Петербурга, вымученно улыбались и извиняющимся тоном поясняли: «Ну Вы понимаете, это же Белоруссия, центр Европы, у нас вот так вот всю жизнь». Вдумайтесь только, людям стыдно перед гостями из России, что власть может подделать итоги голосования. Это не значит, что Лукашенко никто не поддерживает. Уже ночью, во время боёв на площади у Стеллы, из окна на протестующих орал мужик, - мол, майдан скоты удумали, сейчас ружьё вынесу. Из соседнего окна женщина оправдывалась знакомым, мол, да он алкаш, нет у него ружья никакого. Видимо, у белорусского общества выработалось искреннее подсознательное убеждение, что говорить о поддержке действующей власти стыдно. Ты можешь заниматься этим вечером, дома, пока никто не видит. Тогда тебя никто не осудит. Но то, что у Лукашенко будет 80 с лишним процентов, удивило даже белорусов. Люди склонялись к мнению, что батька решил, если гулять, так на полную.



Вечером, часа за три до анонсированных событий силовики перекрыли центр. Перекрыли грамотно. Не просто закрыли, создав пробки, а грамотно развели потоки, например, пустив машины под поворот там, где были знаки только прямо и была двойная сплошная. С прилегающих улиц убрали машины. Кафе и рестораны закрылись. Основных точек протеста, куда организаторы через «Телеграм», единственный незаблокированный месенджер, созывали толпу, было три. Так называемая Стелла в районе метро «Молодёжная». Контроль этой точки отсекает западную часть центра города, блокируя подвоз по Кавалерийской улице со стороны МКАДа. Эстакада на Немиге, это пересечение сразу четырех артерий города (ул. Немига, пр. Победителей, ул. Ленина и ул. Максима Богдановича). Контроль над этой точкой разбивает центр города на две части. И у эстакады у метро «Площадь Ленина». Это узел ж/д дорог в Минске, плюс контроль над въездом на пр. Независимости, главный проспект центра города.

Разминка началась на Немиге. Толпа кричала «Живе Беларусь!», ОМОН бил в щиты. И то, и другое выглядело жутко, атмосферно. Активных действий никто не проводил. Поначалу такая вялая завязка многим показалась признаком отсутствия грядущей движухи, многие начали расходиться. Тут с организаторами сыграла злую шутку идея сбора в трёх местах. Многие приходили в удобное для них место сбора, видели редкую толпу и шли домой. Уже утром услышал мнение, что основные события запланированы на 10 августа, а 9 августа просто была идея собраться у избирательных участков и показать своё недовольство, без идей городских боёв с ОМОНом, а потом просто дойти до главных площадей.



Практика показала, что людям удобно собираться в одном месте, чувствуя локоть соседа. Вечером 9 августа больше людей просочилось через перекрытия, дворами, к сбору у Стеллы. И там довольно быстро завязались стычки с ОМОНом. Сейчас пока не ясно, что послужило спусковым моментом для этого. Правоохранители абсолютно не стеснялись применять спецсредства, хотя откровенных избиений людей я не видел. Как и задержаний всех подряд. Хотя цифра в 1000 задержанных только в Минске говорит об обратном. Протест был мирным, никто не покушался на поджог урн, тем более на погромы витрин, баррикад не было, кроме пары перевёрнутых баков, никакой агрессии ни к кому. Но и боевики были.

Роман Сапоньков/«Фонтанка.ру»

Вчера разговорился с двумя такими, которых направлял звеньевой. Когда пустили газ, он им дал команду получить противогазы. Такие же ребята давали рекомендации по противодействию ОМОНу, мотивируя фактами, типа, они сюда не пойдут, так как не смогут охранять фланг. В общем, чувствуется рука профессионала. Часам к десяти вечера обе стороны, наконец, размялись и приступили к делу. ОМОН по толпе стрелял в упор светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и газом: одновременный залп, потом идёт стена бойцов.



Видел, как в парке Мицкевича окружили толпу, человек 100. Дали первый залп. Ночь, темно, вдруг в мгновение вспышка гранат высвечивает силуэты людей. Второй залп. Вспышка высвечивает людей, они лежат на земле, стоят на коленях, падают, бегут под наклоном. Среди упавших рвутся гранаты. После такой жаркой встречи у человека остается легкая контузия, о желании продолжать протест, думаю, можно забыть. Вчера мирная толпа была расстреляна и избита. Видел, как люди в бессильной злобе спрашивали «за что?» и сетовали, что нечем ответить.

Вечером 10 августа обе стороны горят желанием закончить начатое. Страшно представить, что будет. И речь даже не о многочисленности, а о том, что у обеих сторон есть готовность к насилию. Уже вчера люди корили себя за безоружность. Сегодня по белорусским чатам шла битва, тех, кто хочет протестовать мирно, и тех, кто готов во все тяжкие. Призывали заливать лобовое стекло автозаков в колонне краской, снимать дорожные знаки и использовать как щиты, обсуждали устройство баррикад, рецепты коктейлей Молотова. Прошёл слух, что в строительных магазинах закончились каски, наколенники и прочая атрибутика. Минск готовится ко второму дню протестов.



Роман Сапоньков, специально для «Фонтанки.ру»

