Циклон уходит, дожди остаются. В Петербурге ждут порывистый ветер

Санкт-Петербург остается под властью холодного атмосферного фронта. Если температура еще похожа на летнюю, то вид за окном уже осенний.



Как сообщает 5 августа ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в северной столице властвовали дожди, днем они тоже пройдут, но не везде.



По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическая ситуация в Петербурге проложает формироваться холодным атмосферным фронтом, смещающимся по территории области с запада на восток. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, и усилит ветер.

