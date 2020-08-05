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05.08.2020 07:58
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Циклон уходит, дожди остаются. В Петербурге ждут порывистый ветер

Санкт-Петербург остается под властью холодного атмосферного фронта. Если температура еще похожа на летнюю, то вид за окном уже осенний.

Как сообщает 5 августа ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в северной столице властвовали дожди, днем они тоже пройдут, но не везде.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическая ситуация в Петербурге проложает формироваться холодным атмосферным фронтом, смещающимся по территории области с запада на восток. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, и усилит ветер.

Температура воздуха +20…+22°, по области +19…+24°.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывистый.

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Комментарии (5)

wagna
ИНтересно мнение господина Колесова!
Modest_5e4ce41f7533b
А в Гадюкино (Самара) был дождь и похолодало до +22. На улицах стало бодренько так, а на пляжах пустовато (не считая отдельных фанатов водных утех). Но ничего, переживем. Сегодня опять вернуться привычные +31 и народ хлынет к воде. Впереди сезон августовских, предзакатных купаний. Волнения нет, водная гладь слегка покачивается. В закатном мареве плывут яхты местных олигархов, рассекая сумерки своими прожекторами. В отраженном от воды, светлом еще небе, видны головы беспечных пловцов.
Агроном аэродрома
Поправьте меню, но ещё вчера вечером метеоролог всея Руси утверждал, что после ночи дождь саморассосется.
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