Жириновский заявил, что ЛДПР готова выдвинуть в губернаторы Хабаровского края Дегтярева. Он сам собирался в сентябре улететь из региона
ЛДПР готова выдвинуть на пост губернатора Хабаровского края нынешнего врио главы региона Михаила Дегтярева. Об этом в интервью «Говорит Москва» 3 августа заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Он подчеркнул, что выдвижение Дегтярева состоится в только в том случае, если бывшего губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, приговорят к лишению своболу или запрету занимать государственные должности.
«Если Фургал не вернётся или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярёва. Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобождён. Просто тут момент возникает — он (губернатор — прим. ред.) же должен быть в контакте с президентом, это же вертикаль президентская. Если он был бы мэром Комсомольска-на-Амуре, тогда он бы никакого отношения к федеральным структурам не имел. Но здесь губернатор края, руководитель территории, он должен приезжать в Москву каждый месяц, возможны встречи с президентом, с председателем правительства, Госсовет (они все участвуют). И конечно, надо, чтобы всё-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии (к Фургалу — прим. ред.), или другой будет губернатор этого региона», - заявил Жириновский.
Ранее сам Михаил Дегтярев говорил о своем будущем так: «У Путина мнение — лети работай до сентября 21-го года. В указе так и написано — до вступления в должность избранного губернатора. Из чего может следовать, что он тоже думает, что я должен улететь в сентябре 2021 года».
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.