Жириновский заявил, что ЛДПР готова выдвинуть в губернаторы Хабаровского края Дегтярева. Он сам собирался в сентябре улететь из региона

ЛДПР готова выдвинуть на пост губернатора Хабаровского края нынешнего врио главы региона Михаила Дегтярева. Об этом в интервью «Говорит Москва» 3 августа заявил лидер партии Владимир Жириновский.



Он подчеркнул, что выдвижение Дегтярева состоится в только в том случае, если бывшего губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, приговорят к лишению своболу или запрету занимать государственные должности.



«Если Фургал не вернётся или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярёва. Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобождён. Просто тут момент возникает — он (губернатор — прим. ред.) же должен быть в контакте с президентом, это же вертикаль президентская. Если он был бы мэром Комсомольска-на-Амуре, тогда он бы никакого отношения к федеральным структурам не имел. Но здесь губернатор края, руководитель территории, он должен приезжать в Москву каждый месяц, возможны встречи с президентом, с председателем правительства, Госсовет (они все участвуют). И конечно, надо, чтобы всё-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии (к Фургалу — прим. ред.), или другой будет губернатор этого региона», - заявил Жириновский.

