«Он тоже думает, что я должен улететь в сентябре 21-го». Дегтярев заявил о совпадении мнений хабаровчан и Путина по местной повестке

Мнения президента РФ Владимира Путина, главы ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровского края по местной повестке полностью совпадают. Об этом врио региона Михаил Дегтярев заявил 29 июля в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.



«Все три субъекта — и президент наш дорогой Владимир Владимирович Путин , и дорогой наш председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, и любой гражданин Хабаровского края — все они совпадают по хабаровской повестке», - сказал он.



Мнения сходятся даже по поводу самого Дегтярева, которому протестующие против отставки экс-главы региона Сергея Фургала хабаровчане предлагают ехать домой. «У Путина мнение — лети работай до сентября 21-го года. В указе так и написано — до вступления в должность избранного губернатора. Из чего может следовать, что он тоже думает, что я должен улететь в сентябре 2021 года», - сказал врио.