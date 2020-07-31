«Фонтанка-SUP» - фестиваль без границ

К ранее уже заявленным России, Германии, Молдове, Украине и Белоруссии присоединились Финляндия и Азербайджан. Растет и количество российских городов. 8 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга пройдут жители 70 населенных пунктов из более 30 регионов РФ.



Между тем, регистрация будет закрыта уже 5 августа. Так что спешите попасть на самое захватывающее приключение лета!

О том, как зарегистрироваться на пятый фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» и что при этом надо знать, читайте здесь.