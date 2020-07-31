«Фонтанка-SUP» - фестиваль без границ
География пятого фестиваля «Фонтанка-SUP» продолжает расширяться. По последним данным, для участия в водном карнавале зарегистрировались уже представители семи стран.
К ранее уже заявленным России, Германии, Молдове, Украине и Белоруссии присоединились Финляндия и Азербайджан. Растет и количество российских городов. 8 августа по рекам и каналам Санкт-Петербурга пройдут жители 70 населенных пунктов из более 30 регионов РФ.
Между тем, регистрация будет закрыта уже 5 августа. Так что спешите попасть на самое захватывающее приключение лета!
О том, как зарегистрироваться на пятый фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» и что при этом надо знать, читайте здесь.
До 6 августа на сайте "фонтанка.ру" идет голосование за звание «Мисс SUP — 2020».
В честь 20-летия городского портала «Фонтанка.ру» учреждена специальная номинация «Чижик на SUPе» — здесь победит самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника.
Другие конкурсы: «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски», «Я и ценный пассажир», «Самый позитивный костюм фестиваля», «Киномонстр», «Лучшая маска фестиваля», «Приз зрительских симпатий» и «Корпоративный экипаж».
Напомним, что в этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.
«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом: «В Питере — плыть!» — и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.
Партнеры:
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA.
Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ».
Командный партнер — Setl Group.
Партнер фестиваля — компания «Леврана».
Партнер фестиваля — бренд спортивной одежды EMDI.
Партнер фестиваля — компания LUCKROUTE.