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31.07.2020 16:32
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Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея увезли в больницу

Рэпер Элджей в сторис Instagram опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи. Несколько дней назад стало известно, что он и его жена Настя Ивлеева заболели коронавирусом.

сторис в instagram / sayonaraboy

На кадрах, опубликованных 31 июля, видны ноги рэпера, видео сопровождается звуком сирены. О причинах госпитализации и самочувствии он ничего не сообщил. Ролик он украсил фильтром с бабочками. Супруга Элджея Настя Ивлеева о своем состоянии и причинах госпитализации мужа ничего не сообщает.

О том, что пара заразилась коронавирусом, стало известно 26 июля.

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Комментарии (3)

Печенеги и половцы
Классный чувак, здоровья ему!!!
156817362
Да и хер с ним.
grannie
Ещё одного репера разделывать будут?
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