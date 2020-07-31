Рэпер Элджей в сторис Instagram опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи. Несколько дней назад стало известно, что он и его жена Настя Ивлеева заболели коронавирусом.

На кадрах, опубликованных 31 июля, видны ноги рэпера, видео сопровождается звуком сирены. О причинах госпитализации и самочувствии он ничего не сообщил. Ролик он украсил фильтром с бабочками. Супруга Элджея Настя Ивлеева о своем состоянии и причинах госпитализации мужа ничего не сообщает.



О том, что пара заразилась коронавирусом, стало известно 26 июля.

