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26.07.2020 14:29
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«Вирус никуда не делся». Телеведущая Ивлеева и рэпер Элджей заразились COVID-19

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», — написала Ивлеева 26 июля в своем Instagram и пообещала раскрыть в ближайшее время подробности болезни. Элджей в сторис выложил положительный результат теста на коронавирус.

Телеведущая и музыкант поженились в прошлом году.

В России на 26 июля число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 812 тысяч, умерли 13 269 человек, выздоровели более 600 тысяч.

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