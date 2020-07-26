«Вирус никуда не делся». Телеведущая Ивлеева и рэпер Элджей заразились COVID-19

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.



«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», — написала Ивлеева 26 июля в своем Instagram и пообещала раскрыть в ближайшее время подробности болезни. Элджей в сторис выложил положительный результат теста на коронавирус.

Телеведущая и музыкант поженились в прошлом году.

В России на 26 июля число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 812 тысяч, умерли 13 269 человек, выздоровели более 600 тысяч.