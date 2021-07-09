Рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей, в день своего рождения 9 июля опубликовал новый трек SODA, записанный совместно с VACÍO. Поклонники артиста немедленно отыскали в тексте пасхалку, указывающую на развод Элджея и телеведущей Насти Ивлеевой. «Ты на моих чипсах и Pepsi», — говорится в тексте, и те, кто давно следят за звездной парой, уверены, что это прямое указание на Ивлееву. Дальше — больше. Рэпер признается в причине разрыва: «Но нам стало скучно, больше неинтересно, ну и всё на этом закончили. Я больше не твой член».

Между тем Ивлеева поздравила Элджея с 27-м днем рождения в своем Instagram трогательной совместной фотографией и лаконичным «совсем взрослый стал».

Слухи о грядущем разводе Элджея и Ивлеевой появились еще весной, когда с пальца девушки исчезло обручальное кольцо. Пара сыграла свадьбу летом 2019 года и вот-вот должна была отмечать вторую годовщину брака. Телеведущая взяла фамилию мужа.



Накануне суд лишил рэпера Элджея водительских прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей. В мае супруга Насти Ивлеевой заподозрили в пьяном вождении — от медосвидетельствования он отказался.

