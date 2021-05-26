В Москве сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого сидел Элджей (Алексей Узенюк). Рэпер и муж блогерши Анастасии Ивлеевой отказался от медицинского освидетельствования, теперь ему грозит лишение водительских прав. Об этом 26 мая со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

«В ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулём которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»)», — рассказал собеседник агентства.



По его словам, административная статья предусматривает штраф в размере 30 тысячи рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.