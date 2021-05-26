В Москве сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого сидел Элджей (Алексей Узенюк). Рэпер и муж блогерши Анастасии Ивлеевой отказался от медицинского освидетельствования, теперь ему грозит лишение водительских прав. Об этом 26 мая со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.
«В ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулём которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»)», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, административная статья предусматривает штраф в размере 30 тысячи рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Telegram-канал Baza пишет, что после поступившего от сотрудников ГИБДД требования остановиться рэпер якобы не подчинился, из-за чего за ним была организована погоня. Продолжалась она якобы всего несколько минут, но на скорости 230 километров в час.
В результате Элджей всё-таки остановился у обочины. Несмотря на отказ от медосвидетельствования, он будто бы признал, что был пьян, но запаха алкоголя, как отметили сотрудники полиции, от него не ощущалось. Некоторые СМИ также сообщают, что рэпер якобы предлагал урегулировать ситуацию взяткой.
Сам герой новости никак не прокомментировал случившееся на своей странице в Instagram. РБК пишет, что его представитель Влад Козлов давать комментарии также отказался.