Тушинский районный суд Москвы признал 26-летнего хип-хоп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) виновным в отказе от медосвидетельствования. На ближайшие полтора года ему придётся нанять водителя — садиться за руль ему временно запрещено.

«Постановлением Мирового судьи судебного участка № 170 Тушинского района г. Москвы от 08 июля 2021 Узенюк А.К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», — сообщили 8 июля в пресс-службе судов Москвы.

Как уточняет РИА Новости, сам Элджей в суд не пришел, на заседании присутствовал его адвокат.

Элджей, ехавший в ночь на 26 мая со своей супругой, телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой по Москве на BMW, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Подозрения полицейских об алкогольном опьянении он подтверждать с помощью медосвидетельстовования отказался.