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Суд оштрафовал и лишил Элджея водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Тушинский районный суд Москвы признал 26-летнего хип-хоп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) виновным в отказе от медосвидетельствования. На ближайшие полтора года ему придётся нанять водителя — садиться за руль ему временно запрещено.

Фото: Скриншот instagram.com
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«Постановлением Мирового судьи судебного участка № 170 Тушинского района г. Москвы от 08 июля 2021 Узенюк А.К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», — сообщили 8 июля в пресс-службе судов Москвы.

Как уточняет РИА Новости, сам Элджей в суд не пришел, на заседании присутствовал его адвокат.

Элджей, ехавший в ночь на 26 мая со своей супругой, телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой по Москве на BMW, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Подозрения полицейских об алкогольном опьянении он подтверждать с помощью медосвидетельстовования отказался.

Фото: Скриншот instagram.com

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Комментарии (4)

Arkadiy_
А за попытку дачи взятки?
AlBerkut
А кто это такое, чтобы о нём целая Фъ целую статью выдала?
Чём отличается от обычного, рядового условного Васи по кличке Пузырь?
Может по каждому вынесенному постановлению будем развёрнутый пресс-релиз публиковать? 🤔
Кстати, примерно такая норма действует во Флориде. Но там вроде как полиция обязана публиковать отчёт о каждом задержанном, где, когда и за что. Ну и Florida man это нарицательное..... 😂
zlopopik
какое мед освидетельствование? Так по фейсу совсем что ли не определить, что принимает данный индивид? спросите у любого опытного участкового хотя бы.
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