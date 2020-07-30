FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
72.23р84.91р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 09:55
2
Печать

Задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» подозревают в подготовке терактов. В республике ищут еще 200 человек

Против задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом 30 июля заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, передает ТАСС.

В Совбезе также уточнили, что в Белоруссию могли быть переброшены «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Правоохранительные органы ведут их поиски.

Равков сделал это заявление перед тем, как зайти в здание, где располагается Центризбирком Белоруссии, добавляет РИА Новости. ЦИК пригласил всех зарегистрированных кандидатов на выборах президента Белоруссии 9 августа на срочную встречу, о причинах им пока не сообщили.

В Белоруссии также задержали и российского политтехнолога Виталия Шклярова. Обвинения ему пока не предъявляли, но уже уверяют, что помощников он искал в Петербурге, причем якобы заставлял работать на себя угрозами.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260825581
А вы говорили, выборы в Беларуси предсказуемы и неинтересны
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний