Задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» подозревают в подготовке терактов. В республике ищут еще 200 человек

Против задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом 30 июля заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, передает ТАСС.



В Совбезе также уточнили, что в Белоруссию могли быть переброшены «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Правоохранительные органы ведут их поиски.

Равков сделал это заявление перед тем, как зайти в здание, где располагается Центризбирком Белоруссии, добавляет РИА Новости. ЦИК пригласил всех зарегистрированных кандидатов на выборах президента Белоруссии 9 августа на срочную встречу, о причинах им пока не сообщили.