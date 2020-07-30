Задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» подозревают в подготовке терактов. В республике ищут еще 200 человек
Против задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом 30 июля заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, передает ТАСС.
В Совбезе также уточнили, что в Белоруссию могли быть переброшены «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Правоохранительные органы ведут их поиски.
Равков сделал это заявление перед тем, как зайти в здание, где располагается Центризбирком Белоруссии, добавляет РИА Новости. ЦИК пригласил всех зарегистрированных кандидатов на выборах президента Белоруссии 9 августа на срочную встречу, о причинах им пока не сообщили.
В Белоруссии также задержали и российского политтехнолога Виталия Шклярова. Обвинения ему пока не предъявляли, но уже уверяют, что помощников он искал в Петербурге, причем якобы заставлял работать на себя угрозами.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».