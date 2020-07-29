Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» рассказали о «службе в силовых ведомствах России»

Задержанные в Белоруссии члены ЧВК Вагнера сообщили местному КГБ об опыте службы в российских силовых ведомствах. Об этом 29 июля сообщил анонимный представитель белорусской госбезопасности в эфире телеканала «Беларусь 1».



«В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности», - сказал сотрудник группы «А» КГБ Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»).

