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29.07.2020 22:37
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Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» рассказали о «службе в силовых ведомствах России»

Задержанные в Белоруссии члены ЧВК Вагнера сообщили местному КГБ об опыте службы в российских силовых ведомствах. Об этом 29 июля сообщил анонимный представитель белорусской госбезопасности в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности», - сказал сотрудник группы «А» КГБ Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»).

Он также уточнил, что у спецслужбы была оперативная информация «о наличии реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц». Сопротивления при задержании они не оказывали, уточняется в сюжете белорусского телеканала: «Люди реагируют на все спокойно, можно сказать – профессионально, сопротивления не оказывают. Видно, опыт подсказывает, что бывает, когда силы неравны».

Следом за членами ЧВК Вагнера в Белоруссии задержали и российского политтехнолога Виталия Шклярова. Обвинения ему пока не предъявляли, но уже уверяют, что помощников он искал в Петербурге, причем якобы заставлял работать на себя угрозами.

29 июля в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Mafioza
Знакомством с Путиным,Пригожиным или хотя бы,Вагнером-не козыряют,бывшие..
Приехали вроде как режим свергать,но ведут себя тихо,мирно,бояться превосходящие силы,хотя вначале говорили о высадке боевого десанта из 200 тел в камуфляже да с нашивками..видимо остальные затерялись в белорусских лесах и даже не пытались отбить своих.
Скучно,чесслово..
Печенеги и половцы
У кого силы не равные?
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