Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» рассказали о «службе в силовых ведомствах России»
Задержанные в Белоруссии члены ЧВК Вагнера сообщили местному КГБ об опыте службы в российских силовых ведомствах. Об этом 29 июля сообщил анонимный представитель белорусской госбезопасности в эфире телеканала «Беларусь 1».
«В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности», - сказал сотрудник группы «А» КГБ Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»).
Он также уточнил, что у спецслужбы была оперативная информация «о наличии реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц». Сопротивления при задержании они не оказывали, уточняется в сюжете белорусского телеканала: «Люди реагируют на все спокойно, можно сказать – профессионально, сопротивления не оказывают. Видно, опыт подсказывает, что бывает, когда силы неравны».
Следом за членами ЧВК Вагнера в Белоруссии задержали и российского политтехнолога Виталия Шклярова. Обвинения ему пока не предъявляли, но уже уверяют, что помощников он искал в Петербурге, причем якобы заставлял работать на себя угрозами.
29 июля в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».