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29.07.2020 22:05
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В Сети появилось видео покорения вершины Лахта Центра. Руфер в чёрной маске делает это без страховки

В Сети появился короткий ролик, на котором руфер покоряет вершину петербургского небоскрёба Лахта Центр. Он опубликован на канале Outer Area на YouTube.

Фото: скриншот видео

На видеозаписи облачённый в чёрную одежду экстремал взбирается на самую высокую точку здания. Его лицо скрывает маска того же цвета. Судя по кадрам, опасный путь он преодолевает без страховки. Съёмки, по всей видимости, велись с помощью квадрокоптера.

Как следует из описания к ролику, это только тизер к полнометражной версии. Дата её появления в Сети не уточняется. На канале Outer Area, на котором была размещена видеозапись, его авторы заявляют, что готовили этот проект больше года.

Пока что у них только 22 подписчика. Ролик посмотрели около 500 пользователей YouTube.

«Фонтанка» нашла руфера в социальных сетях. Его зовут Кирилл, он из Новосибирска. От комментариев экстремал отказался. Интернет также помнит ещё один YouTube-канал, на котором опубликованы видеозаписи с его участием. На них он гуляет по стрелке крана, проникает на крыши недостроенных домов, покоряет вышки и совершает отчаянные прыжки между высотками.

Фото: скриншот видео

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Комментарии (6)

260969891
Обычные граждане не в курсе: идёт ли лестница от основания до верхушки. Если да, то забраться и бабка 90 лет сможет.
Он же не по стеклопакетам как человек паук.
Если это не фейк, то должны полететь головы в охране.
Для людей, которые не бояться высоты, это не подвиг.
А проникнуть на объект это хулиганство.
Да ещё и, предположительно, квадрокоптер. Охране: буууу.
4eJIoBeK
Только благодаря таким типажам, рискованным, авантюрным и бесстрашным, человечество получило то что имеет.
Без этих качеств носа бы из безопасной пещеры не показали.
kukuruzza
Всегда преклоняюсь перед силой тяги человека к последовательным ,определенным действиям!Опасные для себя и других штуки ,конечно,не одобряю,но если толкающая сила намного сильнее обывательской осторожности..—ну ничего они с собой поделать не могут!
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