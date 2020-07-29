В Сети появился короткий ролик, на котором руфер покоряет вершину петербургского небоскрёба Лахта Центр. Он опубликован на канале Outer Area на YouTube.

На видеозаписи облачённый в чёрную одежду экстремал взбирается на самую высокую точку здания. Его лицо скрывает маска того же цвета. Судя по кадрам, опасный путь он преодолевает без страховки. Съёмки, по всей видимости, велись с помощью квадрокоптера.

Как следует из описания к ролику, это только тизер к полнометражной версии. Дата её появления в Сети не уточняется. На канале Outer Area, на котором была размещена видеозапись, его авторы заявляют, что готовили этот проект больше года.

Пока что у них только 22 подписчика. Ролик посмотрели около 500 пользователей YouTube.



«Фонтанка» нашла руфера в социальных сетях. Его зовут Кирилл, он из Новосибирска. От комментариев экстремал отказался. Интернет также помнит ещё один YouTube-канал, на котором опубликованы видеозаписи с его участием. На них он гуляет по стрелке крана, проникает на крыши недостроенных домов, покоряет вышки и совершает отчаянные прыжки между высотками.

