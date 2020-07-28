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28.07.2020 09:24
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СМИ: Минфин хочет изымать у россиян подозрительные накопления и передавать Пенсионному фонду

Денежные средства россиян, которые не смогут доказать законность их происхождения, предложили перечислять в Пенсионный фонд (ПФР). Поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы подготовило Министерство финансов.

Законопроект уже внесен в правительство, пишет 28 июля Znak.com со ссылкой на «Известия». Поправки предполагают, что у граждан будут изымать не только имущество, приобретенное незаконно, но и неподтвержденные денежные средства. Новые нормы, как пишет издание, могут вступить в силу уже в декабре 2020 года. В большинстве фракций Госдумы эту инициативу поддержали.

В Минфине пока не уточняют, кто именно будет проверять законность получения денег, а также минимальную сумму.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов отметил, что Пенсионный фонд сегодня испытывает большую нехватку средств. По его подсчетам, дефицит составляет около 650 млрд рублей.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.

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Комментарии (15)

Barmaley_5e4d0211d3423
Новый контролирующий, фискальный орган? Навальный возглавит? ;)
Проверки выборочные будут?
***_555
Привет, банкротства банков. Останутся только прикормленные.
f0ntan
Деньги из ПФР выплачиваются далеко не только на пенсии пенсионерам. Маткапитал, который из временного сделали постоянным, и даже увеличили, и даже сделали уже за первого ребенка, тоже выплачивается из ПФР. Хотя матери пенсионерками не являются. Сам ПФР дефицитный. За счет чего постоянно выплачивать увеличивающиеся пенсии (что прописали в конституции) и маткапитал?
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