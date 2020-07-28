СМИ: Минфин хочет изымать у россиян подозрительные накопления и передавать Пенсионному фонду

Денежные средства россиян, которые не смогут доказать законность их происхождения, предложили перечислять в Пенсионный фонд (ПФР). Поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы подготовило Министерство финансов.



Законопроект уже внесен в правительство, пишет 28 июля Znak.com со ссылкой на «Известия». Поправки предполагают, что у граждан будут изымать не только имущество, приобретенное незаконно, но и неподтвержденные денежные средства. Новые нормы, как пишет издание, могут вступить в силу уже в декабре 2020 года. В большинстве фракций Госдумы эту инициативу поддержали.

