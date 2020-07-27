Эстония не пустит туристов из России до 31 августа. Запрет на полеты останется и для ряда других европейских стран
Правительство Эстонии приняло решение о продлении ограничений на прямое авиасообщение с восемью странами с высоким риском заражения коронавирусом до 31 августа. В списке помимо России Болгария, Испания, Люксембург, Португалия, Румыния, Хорватия и Швеция.
Как пишет 27 июля ТАСС, об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
«В последние недели во многих странах возникли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы решили продлить действие ограничений на целый месяц, а не пересматривать их каждые две недели. Это даст возможность и лучше спланировать деятельность авиакомпаниям», — заявил чиновник.
Причиной продления запрета он назвал высокий риск заражения коронавирусом: это значит, что за последние две недели прирост заболевших там составил более 25 человек на 100 тыс. жителей.
С 13 марта до 17 мая в Эстонии действовал режим ЧП. Общее число заразившихся коронавирусом в республике составляет 2 033, выздоровел 1 921 человек, 69 пациентов умерли.