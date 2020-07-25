Под Петербургом на мокрой трассе погибли трое. За рулём был инспектор ДПС
Дождливый день в Сланцевском районе Ленобласти начался с трагедии. В ДТП погибли три человека, один из них — инспектор ДПС. Об этом 25 июля сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла около девяти утра на 23-м километре автодороги Сижно — Будилово — Осьмино. По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota Camry не учёл погодные условия и не справился с управлением машиной. В результате его автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево и перевернулся.
Автомобилист и два его пассажира — девушка и парень на вид 20–30 лет — скончались на месте происшествия.
Как уточнили в ГИБДД, за рулём находился инспектор ДПС. Он ехал на личном транспорте в нерабочее время.