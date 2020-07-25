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25.07.2020 10:55
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Под Петербургом на мокрой трассе погибли трое. За рулём был инспектор ДПС

Дождливый день в Сланцевском районе Ленобласти начался с трагедии. В ДТП погибли три человека, один из них — инспектор ДПС. Об этом 25 июля сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около девяти утра на 23-м километре автодороги Сижно — Будилово — Осьмино. По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota Camry не учёл погодные условия и не справился с управлением машиной. В результате его автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево и перевернулся.

Автомобилист и два его пассажира — девушка и парень на вид 20–30 лет — скончались на месте происшествия.

Как уточнили в ГИБДД, за рулём находился инспектор ДПС. Он ехал на личном транспорте в нерабочее время.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Kezevo
Жаль , молодые!
вадики
23 летний инспектор ДПС на камри неплохо живут служащие тут всю жизнь работаешь на заводе и только к пенсии на жигу накопишь((((((((
AGP
Что за хрень несёте, малоуважаемые комментаторы, "законы физики", "ответственность облеченных властью"?!
Никогда за рулём не ошибались? Или, если гаишник, то робот?
Молодые... Жаль...
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