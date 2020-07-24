Как сообщает корреспондент «Фонтанки», постоять за малогабаритные бары пятничным вечером, 24 июля, вышли около пятидесяти человек. Горожане с воздушными шарами и свечами в бокалах со стикерами «Теряем культуру» в десять вечера начали стягиваться на Малой Садовой.

Кульминацией мероприятия стала шеренга на тротуаре Невского проспекта, в которую выстроились собравшиеся. Поблизости был замечен автомобиль полиции, но сотрудники в непродолжительную акцию не вмешались.

«Закон ударит не только по экономике города, но и по его культурной жизни. Ведь во многих заведениях не только ужинают или выпивают по вечерам, здесь также проходят лекции, выступают музыканты, проходят рабочие встречи и романтические свидания», - рассказывают активисты движения «Весна», которые вместе с «Либертарианской партией» пригласили сочувствующих на улицу.



Приговор «наливайкам» губернатор подписал 23 июля. Запрет разливать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м в жилых домах вступит в силу в начале следующего года. В Смольном обещают, что тотально изгонять бары и рестораны не будут, и авторские кафе смогут остаться в живых. Кампания по защите маленьких баров собрала маркетологов, литераторов, футбольных болельщиков и пополнилась песней.

