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24.07.2020 23:24
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Петербуржцы с бокалами и свечами вышли на Невский в защиту маленьких баров

На Невском проспекте прошла акция в поддержку небольших питейных заведений, которые рискуют исчезнуть из-за законодательных новелл. Полиция мешать собравшимся не стала.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», постоять за малогабаритные бары пятничным вечером, 24 июля, вышли около пятидесяти человек. Горожане с воздушными шарами и свечами в бокалах со стикерами «Теряем культуру» в десять вечера начали стягиваться на Малой Садовой.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Кульминацией мероприятия стала шеренга на тротуаре Невского проспекта, в которую выстроились собравшиеся. Поблизости был замечен автомобиль полиции, но сотрудники в непродолжительную акцию не вмешались.

«Закон ударит не только по экономике города, но и по его культурной жизни. Ведь во многих заведениях не только ужинают или выпивают по вечерам, здесь также проходят лекции, выступают музыканты, проходят рабочие встречи и романтические свидания», - рассказывают активисты движения «Весна», которые вместе с «Либертарианской партией» пригласили сочувствующих на улицу.

Приговор «наливайкам» губернатор подписал 23 июля. Запрет разливать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м в жилых домах вступит в силу в начале следующего года. В Смольном обещают, что тотально изгонять бары и рестораны не будут, и авторские кафе смогут остаться в живых. Кампания по защите маленьких баров собрала маркетологов, литераторов, футбольных болельщиков и пополнилась песней.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Культуру эта толпа потеряла, когда стала нажираться в этих наливайках, а потом орать пол ночи под окнами, мешая спать горожанам.Про музон на полную, как и про шарики я уже и не говорю.
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