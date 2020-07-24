«Я буду пить там, где хочу». Автору закона о «наливайках» спели о том, почему нельзя закрывать маленькие бары
Кампания в защиту маленьких баров и кафе в Петербурге набирает обороты. О значимости для горожан авторских заведений написали песню и попросили приговорившего их Дениса Четырбока принять к сведению.
Видео опубликовано в YouTube 24 июля с припиской о том, что хоть закон и принят, но борьба продолжается. Автор и исполнитель песни - петербурженка Нелля. Она постоянная посетительница «Буковски бара», не понаслышке знакомая с «атмосферой сказочных будней».
«Качество бара не в количестве метров, А в друзьях, что ты тут встретил», - поёт она и просит товарища Четырбока «принять к сведению и не ломать тупую комедию». Как уточнили «Фонтанке» авторы ролика, это музыкальная поддержка не только одного бара, но и всех заведений, которые рискуют закрыться после реализации инициативы.
Закон авторства депутата Дениса Четырбока о запрете разливать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м в жилых домах губернатор Александр Беглов подписал 23 июля. Он вступает в силу 1 января, к этому времени Смольный и ЗакС собираются провести среди баров кастинг на выживание.
На защиту «малогабаритного пьянства» уже встали футбольные болельщики, маркетологи, литераторы и другие представители творческой интеллигенции.