Кампания в защиту маленьких баров и кафе в Петербурге набирает обороты. О значимости для горожан авторских заведений написали песню и попросили приговорившего их Дениса Четырбока принять к сведению.



Видео опубликовано в YouTube 24 июля с припиской о том, что хоть закон и принят, но борьба продолжается. Автор и исполнитель песни - петербурженка Нелля. Она постоянная посетительница «Буковски бара», не понаслышке знакомая с «атмосферой сказочных будней».