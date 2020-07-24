Вечером пятницы, 24 июля, в Петербурге пройдет главная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. «Фонтанка» напоминает водителям, какие ограничения их ждут уже с пяти часов вечера.



С 18:00 до 21:00 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, а движение по ним закроют с 17:00 до 22:00. Также в ночь на 25 июля их разводку продлят до 6 часов утра.

Также с 17:00 до 22:00 будут перекрыты для движения транспорта Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста и от Троицкого моста до набережной Кутузова, Сенатская площадь, Дворцовый проезд, Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Университетская набережная, Биржевая площадь, Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади, 1-я и Кадетская линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Мраморный переулок, набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста, набережная Кутузова, Литейный проспект в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезд с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезды с Пироговской набережной на Литейный мост.