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24.07.2020 11:07
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В центр Петербурга вечером водителям лучше не ехать: репетиция парада разведет мосты и перекроет улицы

Вечером пятницы, 24 июля, в Петербурге пройдет главная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. «Фонтанка» напоминает водителям, какие ограничения их ждут уже с пяти часов вечера.

С 18:00 до 21:00 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, а движение по ним закроют с 17:00 до 22:00. Также в ночь на 25 июля их разводку продлят до 6 часов утра.

Также с 17:00 до 22:00 будут перекрыты для движения транспорта Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста и от Троицкого моста до набережной Кутузова, Сенатская площадь, Дворцовый проезд, Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Университетская набережная, Биржевая площадь, Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади, 1-я и Кадетская линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Мраморный переулок, набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста, набережная Кутузова, Литейный проспект в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезд с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезды с Пироговской набережной на Литейный мост.

С 00:00 24 июля до 24:00 1 августа запрещена парковка по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

Меняются и маршруты общественного транспорта.

Зато ЗСД на время репетиции и проведения военно-морского парада станет бесплатным в части маршрутов.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (8)

VATNIK_PATRIOT
Упоротые, проводите свои гей-шествия где-нибудь подальше от людей.
262193131
Вот отстой. На мосту А Невского и так всегда засада по будням а тут вообще жесть будет.... да и КАД по ходу тоже встанет
Vladikus
Сколько можно уже,гей-парады устраивать???
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