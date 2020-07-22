Изменения в движении общественного транспорта «переехали» вслед за репетицией военно-морского парада

Наземный общественный транспорт Петербурга изменит маршруты движения в дни подготовки и проведения Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. Поскольку главную репетицию парада перенесли с 23 июля на 24-е, автобусы, трамваи и троллейбусы тоже поедут по измененным маршрутам не в четверг, а в пятницу.

Как уточнили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 22 июля, 24 июля с 16:30 до 22:00 и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля изменятся трассы шести автобусных маршрутов: №6, 7, 24, 46, 49 и 100. Автобусы №6 будут курсировать на участках «Наличная улица — станция метро «Василеостровская» и «Театральная площадь — площадь Стачек». На территории Васильевского острова они проследуют по Наличной улице, далее по Малому проспекту В.О., Гаванской улице, Среднему проспекту В.О., 9-й линии В.О. Обратно поедут по 9-й линии В.О., Большому проспекту В.О., 16-й линии В.О., Среднему проспекту В.О., Гаванской улице, Малому проспекту В.О. и Наличной улице.

В направлении от улицы Декабристов маршрут пройдет по Английскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова, площади Репина, Старо-Калинкину мосту, Старо-Петергофскому проспекту, Ново-Калинкину мосту, Старо-Петергофскому и Нарвскому проспектам и площади Стачек. Обратно — по площади Стачек, Старо-Петергофскому проспекту, Старо-Калинкину мосту, площади Репина, проспекту Римского-Корсакова, Английскому проспекту, улице Декабристов, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова и Лермонтовскому проспекту. Трасса автобусов №7 в направлении от Наличной улицы укорачивается до станции метро «Василеостровская». Автобусы №24 в направлении от Хасанской улицы будут ходить до метро «Адмиралтейская». Маршрут пройдет по Хасанской улице, улице Коммуны, проспекту Косыгина, Заневскому проспекту, мосту и площади Александра Невского, Невскому проспекту, Аничкову мосту, снова по Невскому и затем по Малой Морской улице. Обратная трасса пройдет по Малой Морской и Гороховой улицам, Адмиралтейскому и Невскому проспектам, площади и мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, проспекту Косыгина, Белорусской и Ленской улицам, улице Коммуны, Хасанской улице и проспекту Наставников.

Автобусный маршрут №46 в направлении от Белоостровской улицы будет укорочен до метро «Горьковская». От «Горьковской» автобусы поедут по Каменноостровскому проспекту, улице Куйбышева, Кронверкскому проспекту, снова по Каменноостровскому и далее по действующей трассе до Белоостровской улицы. В направлении от метро «Ладожская» маршрут укорачивается до Гагаринской улицы. Автобусы проследуют по Гагаринской, затем по улице Пестеля, Литейному проспекту, Кирочной улице и далее по действующей трассе до «Ладожской». Маршрут №49 сократят до Преображенской площади. Автобусы поедут по Двинской улице, Гутуевскому мосту, набережной Обводного канала, Старо-Петергофскому проспекту, Старо-Калинкину мосту, набережной Фонтанки, Садовой улице через площадь Тургенева и Сенную площадь до набережной Мойки, по Пантелеймоновскому мосту, улице Пестеля, затем развернутся по Преображенской площади и проследуют в обратном направлении. Автобусы №100 будут курсировать на участках «Наличная улица — станция метро «Василеостровская» и «Балтийский вокзал — улица Декабристов». На Васильевском острове они проследуют от Наличной улицы по действующей трассе до 8–9-й линии В.О. и угла Большого проспекта В.О., далее по Большому, 16-й линии В.О., Малому проспекту В.О. и далее до Наличной улицы. От Балтийского вокзала маршрут пройдет по действующей трассе до улицы Декабристов, а обратно — по улице Декабристов, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту и затем по действующей трассе до Балтийского вокзала.

Из-за репетиций и проведения парада закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»: 24 июля с 16:30 до 22:00 трамваи №3 проследуют от конечной станции «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной улицы, далее по Инженерной улице, улице Белинского, Литейному проспекту, Владимирскому проспекту, Колокольной улице, улице Марата до конечной станции «Улица Марата» (обратно: по Свечному переулку, Лиговскому проспекту, Кузнечному переулку);

с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля трамвайный маршрут №3 будет закрыт. С 16:30 до 22:00 24 июля и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля закрывается троллейбусное движение по Дворцовому и Литейному мостам, Дворцовому проезду и Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной. Троллейбусы проследуют: №1 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской и Гороховой улицам до конечной станции «Адмиралтейский проезд» (обратно: по Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту);

— от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской и Гороховой улицам до конечной станции «Адмиралтейский проезд» (обратно: по Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту); №3 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной улице, Потемкинской улице, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал»;

— от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной улице, Потемкинской улице, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал»; №7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской и Гороховой улицам до конечной станции «Адмиралтейский проезд» (обратно: по Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту);

— от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской и Гороховой улицам до конечной станции «Адмиралтейский проезд» (обратно: по Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту); №8 — от конечной станции «Троллейбусный парк №2» по Арсенальной и Минеральной улицам, Кондратьевскому проспекту, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной и Потемкинской улицам, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал»;

— от конечной станции «Троллейбусный парк №2» по Арсенальной и Минеральной улицам, Кондратьевскому проспекту, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной и Потемкинской улицам, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал»; №10 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Большой Пушкарской улице, Ординарной улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Ординарная улица»;

— от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Большой Пушкарской улице, Ординарной улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Ординарная улица»; №11 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Большой Пушкарской улице, Ординарной улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Ординарная улица».