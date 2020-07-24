FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 00:11
1
Печать

Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

За проголосовали 86 человек, против — 14.

Накануне подконтрольная демократам палата представителей одобрила законопроект, который допускает расширение ограничений против газопровода. За проголосовали 295 конгрессменов, против — 125. Документ осталось подписать президенту США Дональду Трампу. После этого новые санкции вступят в силу. Речь идет об ограничении работы компаний, «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб».

Напомним, после введения санкций в прошлом году иностранные подрядчики уже отказались достраивать «Северный поток — 2». При этом министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявляли, что Россия сможет сделать это и самостоятельно. МИД Германии называл санкции США против газопровода «противозаконными».

США активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Евгений_9
Поборники принципов свободной торговли и конкуренции!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний