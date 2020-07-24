Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
За проголосовали 86 человек, против — 14.
Накануне подконтрольная демократам палата представителей одобрила законопроект, который допускает расширение ограничений против газопровода. За проголосовали 295 конгрессменов, против — 125. Документ осталось подписать президенту США Дональду Трампу. После этого новые санкции вступят в силу. Речь идет об ограничении работы компаний, «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб».
Напомним, после введения санкций в прошлом году иностранные подрядчики уже отказались достраивать «Северный поток — 2». При этом министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявляли, что Россия сможет сделать это и самостоятельно. МИД Германии называл санкции США против газопровода «противозаконными».
США активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу.