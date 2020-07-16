МИД Германии назвал санкции США против «Северного потока-2» «противозаконными»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал решение американских властей по введению санкций против российского энергетического проекта.

«Санкции США против «Северного потока-2» противозаконны и нарушают суверенитет ЕС», — цитирует 16 июля заявление Мааса ТАСС.

По его словам, вводить ограничения против партнеров было «ошибкой». Глава МИД ФРГ напомнил, что энергетическая политика ЕС не касается Америки.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео объявил о том, что Америка будет применять нормы закона «О противодействии противникам посредством санкций» в отношении «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока». Ранее Германия уже заявляла, что рассматривает возможность ответных действий на санкции США против российского энергетического проекта.