Медведев обвинил США в «борзости» из-за угрозы санкциями по «Северному потоку - 2»

Угроза американскими санкциями не помешает достроить газопровод «Северный поток-2», заявил 16 июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Бывший премьер обрушился на США с критикой, обвинив Вашингтон в протекционизме своим добывающим компаниям, ради которого США готовы отказаться от солидарности в кризис и пойти против некоторых европейских партнёров.

«По "Северному потоку – 2" всё названо своими именами: «Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И всё». Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», - написал Медведев .



Несмотря на «стенания наших американских друзей», многомиллиардный газовый проект будет завершён, заверил он.

