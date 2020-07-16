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16.07.2020 20:15
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Медведев обвинил США в «борзости» из-за угрозы санкциями по «Северному потоку - 2»

Угроза американскими санкциями не помешает достроить газопровод «Северный поток-2», заявил 16 июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Бывший премьер обрушился на США с критикой, обвинив Вашингтон в протекционизме своим добывающим компаниям, ради которого США готовы отказаться от солидарности в кризис и пойти против некоторых европейских партнёров.

«По "Северному потоку – 2" всё названо своими именами: «Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И всё». Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», - написал Медведев .

Несмотря на «стенания наших американских друзей», многомиллиардный газовый проект будет завершён, заверил он.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео объявил о том, что Америка будет применять нормы закона «О противодействии противникам посредством санкций» в отношении «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока». Ранее Германия уже заявляла, что рассматривает возможность ответных действий на санкции США против российского энергетического проекта.

МИД Германии назвал санкции США против «Северного потока-2» «противозаконными».

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Комментарии (7)

Kot Piter
"Борзость" это он проявил, став "пересидентом" в 2008-м!!!
Pensioneer
От чего Медведева назвали бывшим премьером, называйте бывшим Президентом, а то как-то унизительно для него...
dragvs
Показалось рыльце из кустов
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