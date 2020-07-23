Жириновский рассказал, как ЛДПР спасала от тюрьмы Фургала. И пообещал сделать все, чтобы «дело было закрыто из-за отсутствия улик»

«Большинство защитников Фургала действуют только последние 2 недели, с момента, как его арестовали. Мы же пытались спасти Фургала с октября 2019 года! Я много раз обращался к президенту, к премьер-министру, ко всем главам силовых ведомств. Суть посланий одна: в Хабаровском крае сложная ситуация, идет раздел завода «Амурсталь», губернатор старается его спасти, но есть силы, которые этому мешают, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать и самого Сергея Ивановича», — пишет Жириновский.

По его словам, он предлагал варианты, «как избежать жесткого сценария». Фургал якобы был готов временно сложить полномочия на период расследования. А кадровые решения Жириновский предлагал отложить до конца суда. «При этом мы сделаем всё, чтобы расследование было объективным, и дело было закрыто из-за отсутствия улик», — подчеркнул глава ЛДПР. Ранее он говорил, что в случае признания Фургала виновным, партия будет добиваться его помилования президентом.



Фургал якобы должен был приехать в Москву за неделю до задержания, чтобы реализовать план Жириновского, но задержался в Хабаровске из-за смерти брата. В конце своего сообщения глава ЛДПР переключается уже на проблемы сменщика Фургала, врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. «Дегтярев не ставленник Москвы, а представитель той же партии ЛДПР, в которой состоит и сам Сергей Фургал», — уговаривает протестующих Жириновский. Напомним, на митингах в поддержку экс-губернатора с момента назначения Дегтярева добавились лозунги, призывающие врио вернуться в Москву.

