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23.07.2020 16:30
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«Мы добьемся, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован». Жириновский пообещал отстаивать однопартийца до последнего

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что существуют два сценария развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, подозреваемым в убийствах. Об этом 23 июля пишет «Интерфакс».

«Сценарий такой у нас: будет идти суд несколько месяцев, если суд не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора, и Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — заявил Жириновский во время прямого эфира в «Инстаграме».

В том случае, если Фургала все же признают виновным, и это не остановит Жириновского от защиты однопартийца.

«Хотя по некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик. Но мы добьемся — обещаю вам это, — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — заявил глава ЛДПР.

После этого, по мнению Жириновского, Фургал сможет вернуться в Хабаровск.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (4)

Danik
Можно и шута посадить! Дошутится Жирик. Одно дело официальная клоунада, другое дело против ветра идти.
260693961
Совсем на идиотов что-ли речи Жириновского рассчитаны?
260551481
Ох как задымилось под задницами кремлевских небожителей.., жирик снова в роли кулацкого подпевалы.
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