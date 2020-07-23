«Мы добьемся, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован». Жириновский пообещал отстаивать однопартийца до последнего

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что существуют два сценария развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, подозреваемым в убийствах. Об этом 23 июля пишет «Интерфакс».



«Сценарий такой у нас: будет идти суд несколько месяцев, если суд не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора, и Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — заявил Жириновский во время прямого эфира в «Инстаграме».



В том случае, если Фургала все же признают виновным, и это не остановит Жириновского от защиты однопартийца.

