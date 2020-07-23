Судьбу малых баров и кафе решит рабочая группа. Но закон об их запрете уже подписан Бегловым

О создании совместной группы 23 июля cообщает Смольный. Решение приняли губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, с учетом того резонанса, который вызвал закон о запрете «наливаек» в жилых домах. «К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно, — цитируют в сообщении Беглова. — На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства. До вступления закона в силу — 1 января 2021 года — еще есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости».

Вячеслав Макаров, в свою очередь, подчеркнул, что закон направлен на борьбу не с законопослушными предпринимателями, а с теми, «для кого прибыль важнее комфорта окружающих». О создании рабочей группы по сохранению «авторских» баров еще 14 июля сообщил автор закона о «наливайках» Денис Четырбок, такие заведения выведут в отдельную категорию. О его аргументах в пользу самого запрета читайте в интервью «Фонтанке».



Между тем именно 23 июля стало известно, что сам закон подписан губернатором. В третьем чтении он был принят 8-го числа; согласно документу, реализацией алкогольной продукции не смогут заниматься заведения, расположенные в жилых домах и имеющие зону обслуживания клиентов менее 50 кв. метров. При этом в первом чтении предполагалось, что минимальная площадь зоны для клиентов должна составлять 20 кв. метров. Вступить в силу запрет должен с 1 января 2021 года.



На защиту небольших «авторских баров» и ресторанчиков в городе встали культурные деятели, маркетологи, футбольные болельщики.

