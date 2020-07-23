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23.07.2020 16:18
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Судьбу малых баров и кафе решит рабочая группа. Но закон об их запрете уже подписан Бегловым

В законодательство Санкт-Петербурга внесут дополнения о работе так называемых авторских баров. Разработает их специальная рабочая группа.

О создании совместной группы 23 июля cообщает Смольный. Решение приняли губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, с учетом того резонанса, который вызвал закон о запрете «наливаек» в жилых домах. «К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно, — цитируют в сообщении Беглова. — На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства. До вступления закона в силу — 1 января 2021 года — еще есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости».

Вячеслав Макаров, в свою очередь, подчеркнул, что закон направлен на борьбу не с законопослушными предпринимателями, а с теми, «для кого прибыль важнее комфорта окружающих». О создании рабочей группы по сохранению «авторских» баров еще 14 июля сообщил автор закона о «наливайках» Денис Четырбок, такие заведения выведут в отдельную категорию. О его аргументах в пользу самого запрета читайте в интервью «Фонтанке».

Между тем именно 23 июля стало известно, что сам закон подписан губернатором. В третьем чтении он был принят 8-го числа; согласно документу, реализацией алкогольной продукции не смогут заниматься заведения, расположенные в жилых домах и имеющие зону обслуживания клиентов менее 50 кв. метров. При этом в первом чтении предполагалось, что минимальная площадь зоны для клиентов должна составлять 20 кв. метров. Вступить в силу запрет должен с 1 января 2021 года.

На защиту небольших «авторских баров» и ресторанчиков в городе встали культурные деятели, маркетологи, футбольные болельщики.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Nafanka
На защиту небольших «авторских баров» и ресторанчиков в городе встали культурные деятели, маркетологи, футбольные болельщики
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ФИГАСИ, какая адская смесь "интересантов" - "культурные деятели" - это КТО?! А "БЕСкультурные деятели" - где? ))) И "футбольные фанаты" - это "культурные деятели" или "БЕСкультурные деятели"?! ))) И где они все встретились и как спелись/спились? )))
Nafanka
На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения
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А такое впечатление, что остальное поколение "бутербродов" - те, кто посередине между обозначенными группами "интересантов" просто жаждЮтЪ послушать по вечера-ночам пьяные вопли и разборки алкоголиков всех мастей! Правда же? ЖаждЮтЪ?! )))
AP-SPb
А жителей Центра, на долю которых приходится львиная доля неудобств от этих "авторских" разливаек, они не хотят позвать в эту "рабочую" группу?
Ну и требование полного запрета на курение рядом со ВСЕМИ заведениями общепита неплохо бы включить в закон. И штрафовать именно кабаки за нарушение. Тысяч так на 200-300. За каждого дымящего.
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